Краевым предприятиям помогут организовать временные места для красноярцев в «зоне риска»

В Красноярском крае пытаются восстановить темпы трудоустройства после пандемии коронавируса. Одной из задач службы занятости является поддержка предприятий в непросто время. Так, уже осенью организации смогут получить деньги на сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Им положена компенсация на организацию временных работ. Такой же мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия, организующие общественные работы. Специально на эти цели федеральное правительство выделило 100 млн рублей, сообщили в краевом правительстве.

В целом, ситуацию на рынке труда в регионе оценивают как стабильную.

«Сейчас, когда заболеваемость снижается и снимаются ограничения, граждане могут лично посещать центры занятости по предварительной записи. Очная встреча позволяет провести адресную работу с каждым соискателем, подобрать наиболее подходящие вакансии, сопроводить до момента трудоустройства», - рассказали в администрации.

По-прежнему безработные красноярцы могут ознакомиться с банком вакансий, а также воспользоваться различными сервисами по поиску работы.

«В целом работа краевой службы занятости в режиме повышенной готовности и особой сложности позволила выйти на новый уровень взаимодействия с гражданами и работодателями», – прокомментировал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, 11 тысяч красноярцев нашли новую работу во время пандемии COVID-19. Всего с начала года трудоустроились более 27 тысяч человек.