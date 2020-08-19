Субсидированные авиарейсы откроют на 15 направлениях из Красноярска

Федеральное правительство просубсидирует 15 авиарейсов из Красноярска. Для пассажиров это означает снижение цен на востребованных направлениях. Так, в число субсидируемых попали авиамаршруты до Полярного, Нового Уренгоя, Горно-Алтайска, Усть-Илимска, Магадана, Уфы,

Омска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Благовещенска, Нерюнгри, Абакана, Барнаула и Ноябрьска.

Теперь краевые власти ждут предложений от авиаперевозчиков, готовых обслуживать эти направления.

«Постановление правительства фиксирует, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета», - рассказал в своем инстаграме министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В общей сложности на субсидии 138 рейсов российских авиакомпаний федеральное правительство направит 3 млрд рублей.