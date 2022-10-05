Toyota может перенести производство автомобилей из России в Казахстан

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota обсуждает с автопроизводителями из Казахстана возможность появления в стране производства по сборке машин после закрытия предприятия на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева.

Отметим, что ранее японская компания сообщила о закрытии сборочного предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге.

Работу производства приостановили весной этого года в связи с разрывом системы поставок.

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