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Toyota может перенести производство автомобилей из России в Казахстан

Главная Автоновости
Красноярск
15:10 5 Октября 2022
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Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota обсуждает с автопроизводителями из Казахстана возможность появления в стране производства по сборке машин после закрытия предприятия на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева.

Отметим, что ранее японская компания сообщила о закрытии сборочного предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге.

Работу производства приостановили весной этого года в связи с разрывом системы поставок.

Фото: © Никита Алексеев

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