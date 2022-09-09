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Минтранс хочет запретить самокатчикам ездить по пешеходным переходам

Главная Автоновости
Красноярск
15:12 9 Сентября 2022
в россии, транспорт, автомобиль
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Жителям России, передвигающимся на электросамокатах, могут запретить пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. Проект постановления был подготовлен Минтрансом.

Как пишут «РИА Новости», запрет будет распространяться на граждан, которые используют средства индивидуальной мобильности. Отметим, что проект предусматривает запрет пересекать не только регулируемые, но и нерегулируемые пешеходные переходы.

Минтранс хочет запретить самокатчикам ездить по пешеходным переходам

В Минтрансе полагают, что данная мера позволит создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Добавим, что в настоящее время идет подготовка к внесению проекта постановления в правительство.

Фото: © Никита Алексеев

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