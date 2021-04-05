Аналитики начали сомневаться в будущем JLR

Автомобильные аналитики сомневаются в будущем Jaguar Land Rover (JLR), крупного британского объединения автомобильных компаний. После первого публичного выступления нового гендиректора JLR, стало ясно, что в концерне произойдут большие перемены. Каталог автозапчастей Avto.pro уточняет, что изменения будут видны в течение ближайших 5 лет.

Вопрос денег и технологий

В JLR не готовы создать принципиально новую платформу для будущих автомобилей. При этом британский концерн намерен делать ставку на электрический транспорт – у Jaguar будут премиальные EV, а у Land Rover комфортные электрические внедорожники. У аналитиков возникли следующие вопросы:

Хватит ли концерну 5 лет на осуществление планов;

Есть ли у JLR деньги для разработки новых автомобилей;

Владеет ли концерн технологиями для создания электрического транспорта.

Jaguar будет полностью электрическим брендом только к 2025 году, тем временем как «преображение» Land Rover займет больше времени. Некоторые технологии у концерна уже созданы, к примеру, архитектура MLA для внедорожников и новая EMA.

Сотрудничество с Индией

Стратегия Reimagine позволит JLR укрепиться на новых рынках и перевернуть представление об автомобилях Jaguar и Land Rover. Концерн планирует выпустить новые модели к 2025 году, разработать новые технологии и модернизировать имеющиеся производства.

Сотрудничество с материнской компанией Tata Motors позволит решить часть финансовых вопросов, приступить к обмену знаниями и получить новых партнеров. Однако Jaguar находится в зоне финансового риска, так как продажи в прошлом году оказались на 37% меньше, чем в 2019. Дилерам придется продавать «морально устаревший» транспорт вплоть до 2025 года. Только спустя время JLR начнет работать в новом для себя сегменте.

Фото: Avto.pro

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