Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

Сегодня в краевом центре в дилерском центре ГАЗ «Автоцентр КГС» на Мечникова, 50 прошла презентация нового среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT», серийное производство которого отлажено на Горьковском автомобильном заводе.

Основное направление использования «Валдая NEXT» – городской развозной фургон, отличительной чертой которого является безкапотная кабина, которая существенно уменьшает габариты машины и увеличивает объем доступного грузового пространства. А самое важное в городских условиях уменьшенные габариты способствуют маневренности и обеспечивают минимальный радиус разворота.

Важный момент – в новом автомобиле шестиступенчатая механическая коробка передач, что является новой разработкой Горьковского автомобильного завода и автомобиль поступил в продажу с готовыми надстройками, которые устанавливаются на заводе.

«Мы счастливы представить нашу гордость и флагман нашего производства. Надеемся, что покупатели по достоинству оценят сегодняшнюю новинку», - сказала в вступительном слове руководитель проекта «Валдай NEXT» Наталья Симачева

В компании подчеркнули, что именно применение бескапотной компоновки позволило увеличить на 80 сантиметров доступное грузовое пространство и обеспечить оптимальное для городского грузовика сочетания большого объема кузова и высокой маневренности.

Корреспондент Sibnovosti.ru побывал в кабине «Валдай NEXT» и лично оценил удобство, которое разработали на ГАЗе. Обзорность, которая обеспечивается шестизеркальной системой с большими широкоугольными секторами вызывает удивление со знаком плюс. Кроме того, кабина просторная и комфортабельная и в ней настроена отопительная система электрорегулировки и электрообогрева зеркал, а также имеются светодиодные ходовые огни.

«В базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик комплектуется кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем», - поделилась деталями Наталья Симачева.

Стоит отметить, что цена такого автомобиля в максимальной комплектации начинается от 2,9 миллионов рублей. Вместе с тем, в красноярском дилерском центре ГАЗ «Автоцентр КГС» на Мечникова 50, предусмотрена возможность приобрести флагманский автомобиль по системе Trade-in, а также взять его в лизинг.

Фото: «Автоцентр КГС»

По материалам «Автоцентра КГС»