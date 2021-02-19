19 февраля
Красноярск
погода -17 °C
73.78
 
€ 88.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

Главная Автоновости
Красноярск
09:53 19 Февраля 2021
автомобиль, продажа, грузовики, новинка
версия для печати Ico_print

Сегодня в краевом центре в дилерском центре ГАЗ «Автоцентр КГС» на Мечникова, 50 прошла презентация нового среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT», серийное производство которого отлажено на Горьковском автомобильном заводе.

Основное направление использования «Валдая NEXT»  – городской развозной фургон, отличительной чертой которого является безкапотная кабина, которая существенно уменьшает габариты машины и увеличивает объем доступного грузового пространства. А самое важное в городских условиях уменьшенные габариты способствуют маневренности и обеспечивают минимальный радиус разворота.

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

Важный момент – в новом автомобиле шестиступенчатая механическая коробка передач, что является новой разработкой Горьковского автомобильного завода и автомобиль поступил в продажу с готовыми надстройками, которые устанавливаются на заводе.

«Мы счастливы представить нашу гордость и флагман нашего производства. Надеемся, что покупатели по достоинству оценят сегодняшнюю новинку», - сказала в вступительном слове руководитель проекта «Валдай NEXT» Наталья Симачева

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

В компании подчеркнули, что именно применение бескапотной компоновки позволило увеличить на 80 сантиметров доступное грузовое пространство и обеспечить оптимальное для городского грузовика сочетания большого объема кузова и высокой маневренности.

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

Корреспондент Sibnovosti.ru побывал в кабине «Валдай NEXT» и лично оценил удобство, которое разработали на ГАЗе. Обзорность, которая обеспечивается шестизеркальной системой с большими широкоугольными секторами вызывает удивление со знаком плюс. Кроме того, кабина просторная и комфортабельная и в ней настроена отопительная система электрорегулировки и электрообогрева зеркал, а также имеются светодиодные ходовые огни.

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

«В базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик комплектуется кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем», - поделилась деталями Наталья Симачева.

Стоит отметить, что цена такого автомобиля в максимальной комплектации начинается от 2,9 миллионов рублей. Вместе с тем, в красноярском дилерском центре ГАЗ «Автоцентр КГС» на Мечникова 50, предусмотрена возможность приобрести флагманский автомобиль по системе Trade-in, а также взять его в лизинг.

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

Фото: «Автоцентр КГС»
По материалам «Автоцентра КГС»

Автоновости / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку

Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку

10 Ноября 2020 г.
На АЗС сети «Газпромнефть» стартовала акция «Двойные бонусы»
Новости Красноярска: В Красноярске на маршруты вышли автобусы из Москвы

В Красноярске на маршруты вышли автобусы из Москвы

3 Ноября 2020 г.
Столица подарила Красноярску еще 30 машин
Новости Красноярска: В ГИБДД рекомендуют срочно заменить летние шины

В ГИБДД рекомендуют срочно заменить летние шины

6 Октября 2020 г.
Рекомендация связана с приближающимся похолоданием
Новости Красноярска: В почтовых отделениях Красноярского края автомобилисты могут оформить полисы ОСАГО

В почтовых отделениях Красноярского края автомобилисты могут оформить полисы ОСАГО

23 Июля 2020 г.
Автовладельцы могут воспользоваться услугой во всех отделениях региона
Новости Красноярска: В Красноярске обустраивают места под платные стоянки

В Красноярске обустраивают места под платные стоянки

21 Июля 2020 г.
На четырех общественных пространствах города ведутся работы
Новости Красноярска: Медведь БизнесАвто (Toyota Центр Красноярск) – Автодилер года 2020

Медведь БизнесАвто (Toyota Центр Красноярск) – Автодилер года 2020

18 Июня 2020 г.
Объявлены итоги 6-й ежегодной национальной премии «Автодилер года 2020»
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В сквере Космонавтов отремонтируют фонтан «Икар»

В сквере Космонавтов отремонтируют фонтан «Икар»

19 Февраля 2021 г.
Красноярцев просят высказать мнение о реконструкции общественного пространства
Новости Красноярска: В Енисейском районе жители прикормили лосенка

В Енисейском районе жители прикормили лосенка

19 Февраля 2021 г.
Животное выросло и стало проявлять агрессию
Новости Красноярска: Цены на огурцы и помидоры в магазинах Красноярска стали максимальными

Цены на огурцы и помидоры в магазинах Красноярска стали максимальными

19 Февраля 2021 г.
Дальше овощи должны только дешеветь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru