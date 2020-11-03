В Красноярске на маршруты вышли автобусы из Москвы

Автобусы, которые отработали свой срок в Москве, вышли на маршруты в Красноярске. Власти столицы подарили краевому центру 30 машин. Шесть ЛиАЗов уже начали перевозку пассажиров на 56-ом маршруте. Восемь автобусов работают на маршрутах №№ 11, 49, 52, 64 и 87. Остальные проходят техобслуживание, брендирование и постановку на учет. В мэрии заверили: несмотря на то, что автобусы не новые – все они соответствуют экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5, все низкозольные и оборудованы аппарелью для маломобильных пассажиров.

«Они комфортны и для водителей, и для пассажиров. В кабине лучший обзор, водительское кресло гораздо удобнее, что позволяет меньше уставать во время восьмичасовой рабочей смены. Пассажиры тоже будут довольны. Салон просторный, система освещения очень мощная, имеется кондиционер и качественная система отопления салона. Я очень доволен, что мне дали возможность работать на этой машине», – цитирует пресс-служба городской администрации водителя маршрута №56 Андрея Шкаберина.

В департаменте транспорта добавили, что ведут переговоры о передаче Красноярску еще 40 автобусов. В целом за последние 2,5 года муниципальный и коммерческие перевозчики обновили треть автопарка.

Фото: Александр Черных