После субботника с левого берега Красноярска вывезли тонны мусора

Левобережный региональный оператор посчитал, сколько было вывезено твердых коммунальных отходов за минувшие выходные с четырех районов Красноярска.

Всего 2252 тонны мусора – это в полтора раза выше привычной нормы. Из них 230 тонн – преимущественно прошлогодняя листва, ветки и смет, все то, что собрали неравнодушные жители города за время проведения общегородского субботника.

Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» присоединились к общегородскому мероприятию и приняли участие в уборке территории «Красноярского реабилитационного центра» по ул. Ботаническая.

«Мы сознательно решили выбрать не центр города, не популярные места отдыха у горожан, так как там всегда много желающих навести порядок, мы обратились туда, где всегда есть потребность в рабочих руках. Позвонили, предложили помощь, как по уборке территории, так и сразу же вывезти мусор, выделив для этих целей два мусоровоза», — рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

В общей сложности, за три часа субботника сотрудники левобережного оператора собрали два мусоровоза отходов и пообещали помогать центру и дальше.

«Своими силами мы бы еще год, наверное, справлялись, – говорит Татьяна Богодухова, представитель «Красноярского реабилитационного центра. – А тут ребята сами позвонили, приехали, все убрали и тут же вывезли. Это большое событие для центра».

Фото: Левобережный региональный оператор