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В Красноярском крае ввели продуктовый режим ЧС

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Красноярск
11:32 3 Ноября 2017
общество, красноярск, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бизнесмены и аграрии из Красноярского края бьют тревогу. Из-за плохой погоды в регионе погибло 7% всего урожая. Аграрии уже не добрали полмиллиона тонн зерна. Именно поэтому прогноз фермеров пока неутешителен  — цены на продукты в этом сезоне могут заметно вырасти. Краевые власти вводят режим ЧС и просят у правительства России 700 млн рублей на поддержку сельского хозяйства. 

Так, только на складе в поселке Есаулово хранится 2,5 тонны картофеля. Урожай будут поставлять в торговые сети, школы и детские сады Красноярского края. В этом году аграриям приходится вручную перебирать картофель. Каждый десятый плод замерз или прогнил. 

«В моей практике такого не было. В этом году дожди лили, заморозки сильные ударили. Плюс июньская жара. Для картофеля это плохо, так как он начинает образовывать клубни» сказал агроном Юрий Воронин телеканалу «СТС-Прима»

От погоды пострадал весь края. Более 150 хозяйств в регионе несут существенные убытки. В прошлом году уборочная компания закончилась 1 ноября (2,7 тонны). В этом году ситуация иная. Аграриям удалось собрать только 2,1 тонн зерна. 

Отметим, по данным Красноярскстата, в октябре 2017 года рост цен на большинство овощей и фруктов обогнал инфляцию. Из 498 товаров и услуг по 267 наименованиям темпы роста цен превышали уровень инфляции. 

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