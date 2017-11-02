В Красноярском крае выросли цены на лекарства, икру и билеты в театр

В октябре текущего года в Красноярском крае существенно подорожали некоторые продовольственные товары. Так, в прошлом месяце аналитики зафиксировали рост цен на помидоры (81%), молоко (2,5%), капусту (22,7%) и икру лососевых рыб (23%). Такие данные предоставил Красноярскстат.

Помимо продуктов в регионе сильно поднялись в цене некоторые виды лекарств, зимняя обувь (4,1%), билеты в театр (4%) и стоматологические услуги (около 1,4%). Стало дороже снимать жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры поднялась на 1,9%, двухкомнатной — на 1,6%.

Кроме того, в октябре значительно подорожали билеты в музеи (22%), проезд в междугороднем автобусе (25,8%) и обучение в университете (от 37,9 до 57%).

Однако на некоторые группы товаров и услуг цены упали. Наибольшее снижение зафиксировано на такие продукты, как чеснок (39,9%), сухофрукты (25,7%), крупу (25,6%), лимоны (22,2%), морковь (9,7%).

«Существенно снизились тарифы на услуги железнодорожного транспорта (7,7%), воздушного транспорта (4,2%), — подытожили статистики.

Отметим, что с начала 2017 года в Красноярском крае отмечалось замедление инфляционных процессов по сравнению с предыдущим годом.