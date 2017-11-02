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В Красноярском крае выросли цены на лекарства, икру и билеты в театр

Главная Общество
Красноярск
12:44 2 Ноября 2017
общество, статистика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В октябре текущего года в Красноярском крае существенно подорожали некоторые продовольственные товары. Так, в прошлом месяце аналитики зафиксировали рост цен на помидоры (81%), молоко (2,5%), капусту (22,7%) и икру лососевых рыб (23%). Такие данные предоставил Красноярскстат. 

Помимо продуктов в регионе сильно поднялись в цене некоторые виды лекарств, зимняя обувь (4,1%), билеты в театр (4%) и стоматологические услуги (около 1,4%). Стало дороже снимать жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры поднялась на 1,9%, двухкомнатной — на 1,6%.

Кроме того, в октябре значительно подорожали билеты в музеи (22%), проезд в междугороднем автобусе (25,8%) и обучение в университете (от 37,9 до 57%). 

Однако на некоторые группы товаров и услуг цены упали. Наибольшее снижение зафиксировано на такие продукты, как чеснок (39,9%), сухофрукты (25,7%), крупу (25,6%), лимоны (22,2%), морковь (9,7%). 

«Существенно снизились тарифы на услуги железнодорожного транспорта (7,7%), воздушного транспорта (4,2%), — подытожили статистики. 

Отметим, что с начала 2017 года в Красноярском крае отмечалось замедление инфляционных процессов по сравнению с предыдущим годом. 

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