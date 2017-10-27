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Uber ответил на жалобы красноярцев о старых машинах

Главная Общество
Красноярск
11:34 27 Октября 2017
общество, жалоба, красноярск, таксист
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания Uber ответила на запрос Sibnovosti.ru о некомфортных и старых автомобилях, приезжающих на вызов к красноярцам. Комментарий предоставила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

По словам представителя таксофирмы, в компании не отмечают массовых жалоб пользователей на качество автомобилей, подключенных к Uber в Красноярске. Любая машина должна соответствовать ряду требований. Заказы могут принимать иномарки, начиная с 2000 года выпуска, а также отечественные автомобили Lada Vesta и X-Ray.

«Прежде всего необходимо отметить, что Uber - это технологическая платформа, которая даёт возможность пользователям из 600 городов 77 стран мира совершать быстрые и комфортные поездки. У нас нет собственных машин, все автомобили принадлежат нашим партнерам  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, то есть компаниям-перевозчикам», — сказала Ирина Гущина.

По ее словам, ​пользователи могут оценить каждую поездку в приложении, а также написать в службу поддержки замечания, если такие возникли.

Напомним, в октябре в социальных сетях появилось несколько гневных постов, в которых красноярцы жаловались на грязные и битые автомобили в компании Uber. По словам горожан, они остались недовольны поездками, а одному из них и вовсе пришлось нарушить правила безопасности.

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