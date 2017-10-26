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Красноярцы массово жалуются на старые автомобили в компании Uber

Главная Общество
Красноярск
10:48 26 Октября 2017
город, красноярск, общество, таксист
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Красноярска массово публикуют в социальных сетях посты с жалобами на старые и некомфортные автомобили в компании Uber. 

«Вызвав Uber, я получил грязную битую машину старше 2000 года, у которой торчала защелка ремня безопасности на улицу. И была грязная, как проспект Мира во время, да и после ремонта», — написал краснярец Станислав Яковлев. 

По его словам, он первый раз ехал в автомобиле с таким нарушением. 

Второй красноярец Дмитрий Момот также отметил проблему с устаревшим автопарком. На вызов к молодому человеку приехала иномарка Toyota Corolla 1992 года выпуска. Поездка доставила красноярцу дискомфорт. 

«Не подумал бы, что Uber, который при открытии в Красноярске позиционировался как сервис с бесспорно хорошими машинами, так скатится», — написал Дмитрий на своей странице в Facebook. 

В компании Uber на запрос Sibnovosti.ru о старом автопарке в Красноярске пока не ответили. 

Напомним, международный онлайн-сервис заказа такси Uber зашел в Красноярск в 2016 году. Тогда директор по развитию компании в России Илья Дроздов сообщил, что в городе заказы будут осуществлять иномарки, начиная с 2000 года выпуска, а также российские Lada Vesta и X-Ray. Красноярск стал 11-м городом в России, где запущен сервис Uber. В мире он работает в 400 городах 70 стран.

Красноярцы массово жалуются на старые автомобили в компании Uber

Красноярцы массово жалуются на старые автомобили в компании Uber
Фото: Facebook

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