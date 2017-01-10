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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Активисты прокомментировали смерть юного красноярца от обрезания

Главная Общество
Красноярск
11:24 10 Января 2017
общество, происшествия, красноярск, ребенок, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Представители Общественной палаты РФ прокомментировали гибель 3-летнего красноярца от обрезания крайней плоти. Напомним, трагедия произошла 6 января, однако о ней стало известно лишь накануне.

По данным следствия, операцию выполнил знакомый матери мальчика хирург, предварительно сделав обезболивающий укол. Позже ребенку стало плохо. Мать пыталась облегчить его состояние с помощью лекарств, но мальчик скончался. Сейчас расследованием уголовного дела занимается СК.

Член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова отметила, что требовать жесткого наказания для родителей погибшего мальчика «было бы неправильно». При этом она отметила, что родители должны нести ответственность за произошедшее.

«Сейчас говорить о том, что их наказывать… Я думаю, что их и так уже судьба наказала. Может быть, здесь ответственность должна быть и на родителях, что они позволяют такие вещи делать. Потому что ответственность за жизнь и здоровье детей несут они. Если они эту процедуру в таком виде допустили, то, возможно, в том числе ответственность должна быть и на родителях», — рассказала Зимова агентству «РИА Новости».

Также активист добавила, что любые медицинские манипуляции нужно проводить там, где есть возможность оказания помощи. По словам Зимовой, «роды в домашних условиях — это прекрасно, но рядом должны быть специалисты и аппаратура, которая способна помочь в ситуации».

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