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Сибирское агентство новостей
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Ребенок умер после домашнего обрезания в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
20:48 9 Января 2017
общество, происшествия, скорая
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после того, как ему сделали операцию по обрезанию крайней плоти в домашних условиях, сообщается в понедельник на сайте следственного комитета.

6 января операцию выполнил знакомый матери мальчика хирург, предварительно сделав обезболивающий укол. Позже ребенку стало плохо, мать пыталась облегчить его состояние с помощью лекарств, но мальчик скончался.

По факту смерти мальчика начато уголовное расследование по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе проверки оперативники нашли и допросили 28-летнего хирурга.

Для установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

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