Ребенок умер после домашнего обрезания в Красноярске

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после того, как ему сделали операцию по обрезанию крайней плоти в домашних условиях, сообщается в понедельник на сайте следственного комитета.

6 января операцию выполнил знакомый матери мальчика хирург, предварительно сделав обезболивающий укол. Позже ребенку стало плохо, мать пыталась облегчить его состояние с помощью лекарств, но мальчик скончался.

По факту смерти мальчика начато уголовное расследование по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе проверки оперативники нашли и допросили 28-летнего хирурга.

Для установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.