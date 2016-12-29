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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Устроивших драку около «Космоса» маршрутчиков отстранили от работы

Главная Общество
Красноярск
16:12 29 Декабря 2016
общество, наказание, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Подравшихся около остановки «Космос» водителей автобусов №99 и №2 временно отстранили от работы. Маршрутчиков направили на исправительные работы, а также лишили предновогодней премии. Об этом после проведенной проверки сообщили в департаменте транспорта Красноярска.

Напомним, конфликт между двумя водителями произошел 27 декабря. В первой половине дня очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором показаны дерущиеся водители маршруток. Как оказалось, автобус №99 перегородил дорогу второй маршрутке, после чего водитель «двойки» начал грубо обзывать коллегу. Тогда между мужчинами и завязалась «несерьезная драка». 

В департаменте транспорта журналистам рассказали, что, согласно должностной инструкции, водителям строго запрещено покидать свои рабочие места (кабины транспортных средств). Нарушив правила, они понесли наказание. Точный срок отстранения от работы пока неизвестен.

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