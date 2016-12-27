27 декабря
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Водители автобусов подрались за право проезда в районе «Космоса»

Главная Происшествия
Красноярск
12:48 27 Декабря 2016
происшествия, драка, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске на пр. Свободном в районе «Космоса» водители автобусов №2 и №99 устроили драку на проезжей части. Разнять двух маршрутчиков смогли только кондукторы, работающие вместе с ними. Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, около 10 часов утра. Видеозапись была опубликована в группе «ЧП Красноярск».

По словам пассажиров, водитель автобуса №99 перегородил дорогу второму транспортному средству. Один из участников конфликта выругался на другого нецензурными словами. Именно это и послужило поводом для драки, утверждают очевидцы.

На кадрах с места происшествия видно, что весь «процесс» длился около трех минут. За это время оба маршрутчика успели грубо обозвать друг друга, а также нанести несколько несерьезных ударов.

«99-му ехать прямо, а он втесался в ряд, с которого только направо, на Маерчака, тем самым «стопорнув» всю полосу», — рассказывает очевидец.

Добавим, что сразу после инцидента водители сели на свои места и продолжили движение. На этом конфликт был исчерпан.

Видео: ЧП Красноярск

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

27 Декабря 2016 г.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу
Новости Красноярска: На Ставрополье осудили ОПГ за сбыт поддельных купюр в Красноярске

На Ставрополье осудили ОПГ за сбыт поддельных купюр в Красноярске

27 Декабря 2016 г.
Члены группировки покупали «фальшивку» в Москве и Дагестане
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска сгорел бесхозный катер

На правом берегу Красноярска сгорел бесхозный катер

27 Декабря 2016 г.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь за полчаса
Новости Красноярска: Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

27 Декабря 2016 г.
В районе поселка Памяти 13 борцов произошло лобовое столкновение
Новости Красноярска: «Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

«Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

26 Декабря 2016 г.
Сейчас делом занимаются следователи
Новости Красноярска: Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

26 Декабря 2016 г.
В МЧС подтвердили информацию только об одном поджоге
Новости компаний
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Новости Красноярска: Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

22 Декабря 2016 г.
Все образцы были закуплены в торговых точках Красноярска
Новости Красноярска: В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

23 Декабря 2016 г.
Пожар тушили два часа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.