Водители автобусов подрались за право проезда в районе «Космоса»

В Красноярске на пр. Свободном в районе «Космоса» водители автобусов №2 и №99 устроили драку на проезжей части. Разнять двух маршрутчиков смогли только кондукторы, работающие вместе с ними. Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, около 10 часов утра. Видеозапись была опубликована в группе «ЧП Красноярск».

По словам пассажиров, водитель автобуса №99 перегородил дорогу второму транспортному средству. Один из участников конфликта выругался на другого нецензурными словами. Именно это и послужило поводом для драки, утверждают очевидцы.

На кадрах с места происшествия видно, что весь «процесс» длился около трех минут. За это время оба маршрутчика успели грубо обозвать друг друга, а также нанести несколько несерьезных ударов.

«99-му ехать прямо, а он втесался в ряд, с которого только направо, на Маерчака, тем самым «стопорнув» всю полосу», — рассказывает очевидец.

Добавим, что сразу после инцидента водители сели на свои места и продолжили движение. На этом конфликт был исчерпан.

Видео: ЧП Красноярск