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Экс-депутата ЗС Артема Черных прочат в главы Манского района

Главная Политика
Красноярск
11:42 16 Января 2020
чиновники, район, назначения, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Артема Черных прочат в главы Манского района. Информацию Sibnovosti.ru подтвердили источники в краевом правительстве и парламенте.

Артему Черных в феврале исполнится 41 год. Он родился в Красноярске, был депутатом местного Горсовета и Законодательного собрания второго созыва. Последнее известное место работы кандидата на пост главы - дирекция Универсиады-2019. Там он руководил департаментом спортивного хронометража и метеорологического обеспечения.

Напомним, 14 января главы сразу четырех районов Красноярского края покинули свои посты. Отставки руководителей Боготольского, Идринского, Енисейского и Манского районов принял губернатор региона Александр Усс.

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