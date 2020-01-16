Экс-депутата ЗС Артема Черных прочат в главы Манского района

Экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Артема Черных прочат в главы Манского района. Информацию Sibnovosti.ru подтвердили источники в краевом правительстве и парламенте.

Артему Черных в феврале исполнится 41 год. Он родился в Красноярске, был депутатом местного Горсовета и Законодательного собрания второго созыва. Последнее известное место работы кандидата на пост главы - дирекция Универсиады-2019. Там он руководил департаментом спортивного хронометража и метеорологического обеспечения.

Напомним, 14 января главы сразу четырех районов Красноярского края покинули свои посты. Отставки руководителей Боготольского, Идринского, Енисейского и Манского районов принял губернатор региона Александр Усс.