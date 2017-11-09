9 ноября
Красноярск
погода -2 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.7
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
08:58 9 Ноября 2017
экономика, происшествия, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На главу красноярской компании «Мекран» завели уголовное по факту неуплаты налогов. Основанием для этого послужила проверка мебельного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю. 

Так, с марта по декабрь 2015 года глава компании удерживал с работников «Мекрана» и с сотрудников подразделений НДФЛ. Речь идет о сумме более 8 млн рублей. 

«В настоящее время направлено поручение на установление местонахождения руководства коммерческого предприятия», — говорится в сообщении ведомства. 

Отметим«Мекран» — крупная мебельная фабрика. В середине 2016 года Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран» и ввел на фабрике процедуру наблюдения.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

8 Ноября 2017 г.
26 октября Краевой суд признал организацию незаконной
Новости Красноярска: На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

7 Ноября 2017 г.
В результате происшествия пострадали десять пассажиров
Новости Красноярска: Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

6 Ноября 2017 г.
Путешественники обращались за помощью к спасателям
Новости Красноярска: Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

6 Ноября 2017 г.
Еще шестеро получили серьезные травмы
Новости Красноярска: На территории красноярского ЦБК загорелось строение

На территории красноярского ЦБК загорелось строение

5 Ноября 2017 г.
Об этом сообщили в региональном МЧС
Новости Красноярска: В Красноярске в аварии погибли водитель и кондуктор автобуса

В Красноярске в аварии погибли водитель и кондуктор автобуса

5 Ноября 2017 г.
Авария произошла на ул. Пограничников
Новости компаний
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
03/11
Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотем» к городской системе водоснабжения
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

4 Ноября 2017 г.
Глава города подписал распоряжение о назначении Олега Животова
Новости Красноярска: Игорь Титенков может покинуть пост главы департамента горхозяйства

Игорь Титенков может покинуть пост главы департамента горхозяйства

7 Ноября 2017 г.
По сообщениям СМИ, чиновник уже написал заявление по собственному желанию
Новости Красноярска: Красноярские журналисты «подкинули» депутату Горсовета крысу

Красноярские журналисты «подкинули» депутату Горсовета крысу

8 Ноября 2017 г.
Артем Бадюков прокомментировал скандал с комбинатом школьного питания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.