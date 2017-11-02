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Имущество красноярской фабрики «Мекран» распродадут на торгах

Главная Экономика
Красноярск
15:41 2 Ноября 2017
общество, красноярск, экономика, фабрика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Конкурсный управляющий мебельной фабрики «Мекран» в Красноярске объявил торги по продаже имущества компании. Об этом сообщил «Ъ».

На аукцион выставили нежилое помещение в Санкт-Петербурге общей площадью 402 кв. метра и здание площадью 80,4 кв. метров. Стоимость обоих объектов оценивается в 91,4 млн рублей. Еще за 6,6 млн рублей бизнесмены продадут вещи, принадлежащие фабрике: бокалы, вазы, стеллажи, столы и т.д. 

Напомним, в середине 2016 года Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран» и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим на предприятии назначен представитель НП «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» Андрей Мягков.

В сентябре этого года Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о восстановлении производства на крупной красноярской мебельной фабрике. Банк является основным кредитором компании — на его долю приходится 13 млрд рублей. Банк собирается объединить «Мекран» в одну производственную цепочку с «Краслесинвестом». 

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