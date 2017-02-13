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Под скалой «Дикарь» на «Столбах» нашли тело пропавшего туриста

Главная Происшествия
Красноярск
09:40 13 Февраля 2017
красноярск, туристы, происшествия, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В буферной зоне заповедника «Столбы» обнаружили тело пропавшего 4 февраля туриста. Труп мужчины находился под скалой «Дикарь». Информация об этом появилась 13 февраля в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

«Тело доставлено на кордон совместно со спасателями СРПСО и передано сотрудникам следственного комитета», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 56-летний турист потерялся в районе Копьевской горы 4 февраля. На следующий день группа спасателей отправилась на поиски пропавшего. Его искали с помощью всех возможных на сегодняшний день средств — сотрудники МЧС на снегоходах проехали в общей сложности около 50 км. На поиски пропавшего направляли беспилотники, а также кинологов с собаками. Помощь также оказывали сотрудники «Столбов» и волонтеры. Но найти туриста удалось только 12 февраля.

Причины смерти мужчины пока неизвестны. Не исключено, что он мог погибнуть от переохлаждения.

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