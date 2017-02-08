8 февраля
Красноярск
погода -4 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Спасатели четвертые сутки ищут на Столбах пропавшего туриста

Главная Происшествия
Красноярск
12:39 8 Февраля 2017
туристы, пропавшие, красноярск, заповедник, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Красноярские спасатели четвертые сутки ведут поиски пожилого туриста, пропавшего в заповеднике «Столбы». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вечером 4 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу города Красноярска поступило сообщение от 56-летнего мужчины, который сообщил, что потерялся в районе Копьевой горы заповедника «Столбы». К поисквым работам приступила группа спасателей краевого учреждения «Спасатель» и группа Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России с кинологическим расчетом.

5 и 6 февраля две группы спасателей с помощью беспилотника и трех кинологов с собаками обследовали район вероятного местонахождения мужчины.

«В течение двух дней обследован 31 километр лесных троп, 5 изб и 19 скал, а также 24 квадратных километра территории, прилегающей к заповеднику. Мест схода с троп поисковыми группами не обнаружено. Проведение поисковых работ затрудняется сложным рельефом местности и снежным покровом», — сообщают спасатели.

Добавим, что сегодня поисковые работы в заповеднике будут продолжены.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ученого из Красноярска обвинили в мошенничестве на 6 млн рублей

Ученого из Красноярска обвинили в мошенничестве на 6 млн рублей

8 Февраля 2017 г.
На мужчину завели уголовное дело
Новости Красноярска: Из-за прорыва трубы в «Северо-Западном» десяток домов остался без воды

Из-за прорыва трубы в «Северо-Западном» десяток домов остался без воды

8 Февраля 2017 г.
Коммунальную аварию ликвидировали 84 человек
Новости Красноярска: Пятерым красноярцам грозит срок за «липовые» медицинские документы

Пятерым красноярцам грозит срок за «липовые» медицинские документы

8 Февраля 2017 г.
Злоумышленикам грозит до двух лет лишения свободы
Новости Красноярска: Задержан сбивший подростка водитель Mercedes-Benz

Задержан сбивший подростка водитель Mercedes-Benz

8 Февраля 2017 г.
Авария произошла 1 февраля
Новости Красноярска: Арбитр из Красноярска погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате

Арбитр из Красноярска погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате

7 Февраля 2017 г.
Погибшим оказался 30-летний Алексей Белослудцев.
Новости Красноярска: Гибель красноярского рабочего от сосульки связали с халатностью

Гибель красноярского рабочего от сосульки связали с халатностью

7 Февраля 2017 г.
Фрагмент льда упал мужчине на голову
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

4 Февраля 2017 г.
На странице погибшего появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца»
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Новости Красноярска: Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

3 Февраля 2017 г.
Девушку ищут уже около недели
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.