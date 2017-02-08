Спасатели четвертые сутки ищут на Столбах пропавшего туриста

Красноярские спасатели четвертые сутки ведут поиски пожилого туриста, пропавшего в заповеднике «Столбы». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Вечером 4 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу города Красноярска поступило сообщение от 56-летнего мужчины, который сообщил, что потерялся в районе Копьевой горы заповедника «Столбы». К поисквым работам приступила группа спасателей краевого учреждения «Спасатель» и группа Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России с кинологическим расчетом.

5 и 6 февраля две группы спасателей с помощью беспилотника и трех кинологов с собаками обследовали район вероятного местонахождения мужчины.

«В течение двух дней обследован 31 километр лесных троп, 5 изб и 19 скал, а также 24 квадратных километра территории, прилегающей к заповеднику. Мест схода с троп поисковыми группами не обнаружено. Проведение поисковых работ затрудняется сложным рельефом местности и снежным покровом», — сообщают спасатели.

Добавим, что сегодня поисковые работы в заповеднике будут продолжены.