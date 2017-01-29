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Стрелявшему на улице красноярцу грозит до 5 лет колонии

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 29 Января 2017
стрельба, задержание, полиция, происшествия, красноярск, хулиган
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи полиции завели уголовное дело в отношении 28-летнего красноярца, устроившего стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по статье «хулиганство с применением оружия». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос о его аресте.

Напомним, инцидент произошел утром 28 января. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своей квартире на пр. Металлургов. После этого стрелок с оружием вышел на улицу, где разгромил торговый павильон. Полицейские приехали после сообщения напуганных местных жителей. От действий стрелка никто не пострадал.

Дебошир был задержан «по горячим следам». У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга», которое было зарегистрировано по всем правилам. Задержанный нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Позже телеканал Life сообщил, что причиной хулиганского поведения мог стать конфликт с родственниками. Полицейские выяснили, что мужчина поругался с матерью, которая попросила сделать потише музыку. Затем то же замечание повторил отец, после чего парень открыл стрельбу.

По информации источника, после дебоша в квартире хулиган выбежал на улицу и выстрелил в припаркованный автомобиль, а затем ворвался в продуктовый павильон и начал стрелять по стенам. Продавщица успела покинуть помещение через заднюю дверь.

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