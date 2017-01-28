29 января
Красноярск
погода -27 °C
курсы валют
60.32
 
€ 64.34
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярец устроил стрельбу из ружья в торговом павильоне

Главная Происшествия
Красноярск
12:42 28 Января 2017
происшествия, дебоширы, красноярск, полиция, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотрудники красноярской полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице. Инцидент произошел утром 28 января.

По данным МВД, 28-летний мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своей квартире на пр. Металлургов. После этого стрелок с оружием вышел на улицу, где разгромил торговый павильон. Полицейские приехали после сообщения напуганных местных жителей.

Дебошир был задержан «по горячим следам». У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга», которое было зарегистрировано по всем правилам. Задержанный нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Известно, что от действий дебошира никто не пострадал.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мошенник под видом девушки выманил у красноярца 300 тыс. рублей

Мошенник под видом девушки выманил у красноярца 300 тыс. рублей

28 Января 2017 г.
Парень обратился в полицию после исчезновения «возлюбленной»
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска в сгоревшей квартире погиб человек

На правобережье Красноярска в сгоревшей квартире погиб человек

28 Января 2017 г.
Из дома эвакуировали 5 жильцов
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

27 Января 2017 г.
Мужчина задержан
Новости Красноярска: Совращавшего детей в соцсетях красноярца признали невменяемым

Совращавшего детей в соцсетях красноярца признали невменяемым

27 Января 2017 г.
Точку в деле поставит суд
Новости Красноярска: Пострадавший при взрыве газа в Красноярске находится в реанимации

Пострадавший при взрыве газа в Красноярске находится в реанимации

27 Января 2017 г.
Взрыв в квартире пятиэтажного дома произошел сегодня около 9:40
Новости Красноярска: В районе ул. Мичурина произошел порыв водопровода

В районе ул. Мичурина произошел порыв водопровода

27 Января 2017 г.
Окончание проведения аварийных работ намечено на 18:00
Новости компаний
27/01
Аэрокосмический колледж СибГАУ участвует в региональном чемпионате WorldSkills Russia
26/01
Новая возможность для россиян: купить Hyundai по программе H-promise
26/01
Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго произвела в 2016 году треть электроэнергии региона
26/01
Богучанская ГЭС поддержала детские социальные учреждения Кодинска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

27 Января 2017 г.
На месте работают сотрудники МЧС
Новости Красноярска: Универсиада в Алма-Ате и Красноярске: сравниваем бюджеты

Универсиада в Алма-Ате и Красноярске: сравниваем бюджеты

25 Января 2017 г.
Универсиада-2017 года в Алматы войдет в историю, как самая наиболее экономичная среди всех подобных соревнований
Новости Красноярска: Женщина-таксист, которая перекрыла дорогу «скорой», объяснила свой поступок

Женщина-таксист, которая перекрыла дорогу «скорой», объяснила свой поступок

25 Января 2017 г.
Видео вызвало общественный резонанс
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.