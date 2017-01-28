Красноярец устроил стрельбу из ружья в торговом павильоне

Сотрудники красноярской полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице. Инцидент произошел утром 28 января.

По данным МВД, 28-летний мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своей квартире на пр. Металлургов. После этого стрелок с оружием вышел на улицу, где разгромил торговый павильон. Полицейские приехали после сообщения напуганных местных жителей.

Дебошир был задержан «по горячим следам». У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга», которое было зарегистрировано по всем правилам. Задержанный нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Известно, что от действий дебошира никто не пострадал.