Задержан мужчина, ранивший посетительницу красноярского ТРЦ

В Красноярске задержали грабителя, который напал на девушку на подземной парковке ТРЦ «Планета». Злоумышленником оказался житель Челябинской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе красноярской полиции.

20-летний молодой человек скрывался от правоохранителей за совершение тяжкого преступления у себя в регионе. Красноярские полицейские провели обыск в съемной квартире грабителя и обнаружили вещи, которые он успел украсть у 24-летней красноярки.

Отмечается, что у парня не было криминального прошлого. Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности. На него уже заведено дело по статье «Разбой». За нападение на девушку ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 15 января на подземной парковке ТЦ «Планета» мужчина ударил ножом девушку, которая спустилась к своей машине. После этого он забрал у потерпевшей телефон и украшения, а истекающую кровью жертву посадил в автомобиль и удерживал несколько часов.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю