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На парковке красноярского ТЦ мужчина напал на девушку с ножом

Главная Происшествия
Красноярск
12:55 19 Января 2017
происшествие, парковка, ранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на подземной парковке ТЦ «Планета» мужчина ударил ножом девушку, которая спустилась к своей машине. После этого он забрал у потерпевшей телефон и украшения, а истекающую кровью жертву посадил в автомобиль. Информацию об инциденте, который произошел 15 января, подтвердили в пресс-службе красноярской полиции.

Мужчина не выпускал девушку около трех часов. Сама потерпевшая рассказала журналистам «7 канала», что он хотел забрать ее автомобиль, но сделать этого не смог. Дело в том, что красноярка потеряла карточку, открывающую шлагбаум. Оставив попытку угнать машину, он бросил девушку и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас правоохранители завели на злоумышленника уголовное дело по статье «Разбой». Поймать его пока не удалось.

В полиции добавили, что потерпевшая чувствует себя хорошо. Ножевое ранение оказалось легким.

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