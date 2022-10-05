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Экс-ведущая «Радио Сибирь» Анна Кикина отправилась в космос на корабле Илона Маска

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Красноярск
18:11 5 Октября 2022
радиостанция, красноярск, общество, космонавт, сибирь
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5 октября Анна Кикина в составе международного экипажа миссии Crew-5 отправилась в космос на корабле Crew Dragon компании Space X Илона Маска. Анна стала пятой пятой женщиной-космонавтом в России и первым российским космонавтом, кто полетел на Crew Dragon. Экипажу космического корабля предстоит провести на орбите шесть месяцев.

«Анну Кикину я знаю с 2009 года, когда в Горно-Алтайске появилось "Радио Сибирь", и она приехала к нам в Томск, чтобы учиться диджейской профессии.  Очень разговорчивая, энергичная девушка спортивного телосложения. Я с удивлением узнала, что она переехала ЖИТЬ в Горно-Алтайск из Новосибирска ради бурных рек, ради рафтинга, которым она профессионально занималась. Очень любознательная, интересующаяся всем новым, целеустремлённая девушка. На "Радио Сибирь" она пришла как раз потому, что это интересно. В итоге она работала не только диджеем, но и главным редактором филиала "Радио Сибирь". И я почти не удивилась, узнав, что Анна подала заявку в отряд космонавтов. Конечно, мы стали следить за её карьерой в Роскосмосе. Как она проходила отбор, как стала единственной женщиной-космонавтом в списке ожидающих полёта. И все наши коллеги просто в восторге, что мечта Анны полететь в космос сбылась! Это настолько круто и неординарно, что начинаешь верить не в чудеса, а в человеческий характер. Всё возможно в этом мире, всё достижимо, если этого сильно хотеть! Распирает настоящая гордость, что к этому немного причастно и наша радиостанция. Надеюсь, «Радио Сибирь» будет первой, кому Анна даст интервью по возвращении на Землю!» - рассказала Sibnovosti.ru главный редактор «Радио Сибирь. Томск» Анна Кравцова. 

Команда радиостанции «Радио Сибирь» и Сибирского Агентства новостей поздравляет Анну с её первым полётом в космос. Мы уверены, что девушка с честью и достоинством будет нести звание сибирячки теперь не только на Земле, но и на её космической орбите.

Фото:©РИА Новости/Григорий Сысоев

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