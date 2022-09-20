20 сентября
Новости Мира
погода +14 °C
60.17
 
€ 60.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Китайские ученые успешно клонировали арктического волка

Главная В мире
Красноярск
14:30 20 Сентября 2022
общество, животные, ученые
версия для печати Ico_print

Генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун рассказал, что их ученые стали первыми, кто успешно клонировали арктического волка. 

Ми Цзиндун поделился, что зверь родился 100 дней назад. Гендиректор уверен, что это прорыв в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных. 

Появление на свет волчонка Майи стало возможно благодаря соматическим клеткам, которые взяли из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая. Плод же выносила собака породы бигль.  

Фото: © правительство Республики Тува

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нур-Султан планируют переименовать в Астану

Нур-Султан планируют переименовать в Астану

15 Сентября 2022 г.
Касым-Жомарт Токаев поддержал эту идею
Новости Красноярска: Королева Великобритании Елизавета II скончалась с четверга на пятницу

Королева Великобритании Елизавета II скончалась с четверга на пятницу

9 Сентября 2022 г.
Новым монархом станет старший сын королевы принц Чарльз
Новости Красноярска: На египетском курорте Хургада туристка погибла из-за напавшей на неё акулы

На египетском курорте Хургада туристка погибла из-за напавшей на неё акулы

2 Июля 2022 г.
Акула откусила женщине руку и ногу
Новости Красноярска: Ирбитский мотоциклетный завод остается в России

Ирбитский мотоциклетный завод остается в России

26 Апреля 2022 г.
Данную информацию сообщили в мэрии Ирбита
Новости Красноярска: Популярная испанская сеть отелей перестала заселять россиян

Популярная испанская сеть отелей перестала заселять россиян

14 Апреля 2022 г.
Российские туроператоры назвали такое решение тревожным
Новости Красноярска: Российские суда перестанут впускать в европейские порты

Российские суда перестанут впускать в европейские порты

5 Апреля 2022 г.
Анонсирован пятый пакет санкций против России
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

19 Сентября 2022 г.
Ей назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru