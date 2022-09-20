Китайские ученые успешно клонировали арктического волка

Генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун рассказал, что их ученые стали первыми, кто успешно клонировали арктического волка.

Ми Цзиндун поделился, что зверь родился 100 дней назад. Гендиректор уверен, что это прорыв в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных.

Появление на свет волчонка Майи стало возможно благодаря соматическим клеткам, которые взяли из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая. Плод же выносила собака породы бигль.

Фото: © правительство Республики Тува