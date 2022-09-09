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Королева Великобритании Елизавета II скончалась с четверга на пятницу

Главная В мире
Красноярск
07:47 9 Сентября 2022
общество, в мире, государство и власть, политика, смерть, королева, великобритания
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Королева Великобритании Елизавета II умерла в замке Балморал в возрасте 96 лет.

Новым королем станет старший сын королевы принц Чарльз, которому уже 73 года. На данный момент в Великобритании объявили 10 дней траура. Отметим, что Уильям после смерти Елизаветы стал наследником престола.

Новый король Чарльз взял себе имя Карл III и в первом же заявлении сказал, что смерть королевы стала моментом величайшей грусти для него и всей семьи. Нового короля официально провозгласят на заседании совета престолонаследия, которое пройдет в ближайшие дни.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась с четверга на пятницу

Подробнее о династии и наследниках знаменитой семьи можно узнать взглянув на инфографику от ТАСС. Напомним, что новый монарх Карл III кроме Британии будет править ещё 14 независимыми государствами.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась с четверга на пятницу

Фото: © РИА Новости, ТАСС

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