14 апреля
Новости Мира
погода -3 °C
79.85
 
€ 86.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Популярная испанская сеть отелей перестала заселять россиян

Главная В мире
Красноярск
12:15 14 Апреля 2022
отдых, курорт
версия для печати Ico_print

Популярная сеть отелей перестала работать с российским рынком. 

Как сказано сообщила ассоциация туроператоров России, гостиницы RIU Hotels & Resorts работают в популярных у россиян ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах, в Шри-Ланке. Сеть не будет подтверждать новые бронирования номеров. Однако, это не коснётся гостей с ваучерами RUI. Они смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях.

Российские туроператоры назвали такое решение тревожным и выразили обеспокоенность тем, что другие европейские сети отелей могут последовать примеру RIU Hotels & Resorts.

Фото: © Группа RIU Hotels & Resorts

В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Российские суда перестанут впускать в европейские порты

Российские суда перестанут впускать в европейские порты

5 Апреля 2022 г.
Анонсирован пятый пакет санкций против России
Новости Красноярска: Apple сократит выпуск iPhone и AirPods

Apple сократит выпуск iPhone и AirPods

28 Марта 2022 г.
Количество iPhone 13 уменьшится на два миллиона экземпляров
Новости Красноярска: В Китае зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19

В Китае зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19

17 Марта 2022 г.
Максимальный со времён Ухани
Новости Красноярска: Вьетнам разрешил приезжать невакцинированным туристам на отдых

Вьетнам разрешил приезжать невакцинированным туристам на отдых

17 Марта 2022 г.
Россияне могут приезжать туда и без визы
Новости Красноярска: Карты Visa и MasterCard российских банков будут действовать только на территории РФ

Карты Visa и MasterCard российских банков будут действовать только на территории РФ

6 Марта 2022 г.
Платежные системы присоединились к санкциям
Новости Красноярска: Выбор смартфонов сужается: Samsung прекратил поставки в Россию

Выбор смартфонов сужается: Samsung прекратил поставки в Россию

5 Марта 2022 г.
Ранее это сделала компания Apple
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Новости Красноярска: В Енисейском районе построят лесопромышленный комплекс за 5,3 млрд рублей

В Енисейском районе построят лесопромышленный комплекс за 5,3 млрд рублей

11 Апреля 2022 г.
Будет создано более 240 рабочих мест
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru