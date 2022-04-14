Популярная испанская сеть отелей перестала заселять россиян

Популярная сеть отелей перестала работать с российским рынком.

Как сказано сообщила ассоциация туроператоров России, гостиницы RIU Hotels & Resorts работают в популярных у россиян ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах, в Шри-Ланке. Сеть не будет подтверждать новые бронирования номеров. Однако, это не коснётся гостей с ваучерами RUI. Они смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях.

Российские туроператоры назвали такое решение тревожным и выразили обеспокоенность тем, что другие европейские сети отелей могут последовать примеру RIU Hotels & Resorts.

Фото: © Группа RIU Hotels & Resorts