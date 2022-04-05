Российские суда перестанут впускать в европейские порты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций против России.

В новый список ограничений вошли импорт российского угля на сумму четыре млрд евро в год, запрет на импорт полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро, а также запрет российским фирмам участвовать в государственных закупках в ЕС.

Европейским предприятиям запрещено оказывать финансовую помощь госорганам РФ, а также работать с транспортными компаниями, портам на территории Евросоюза запрещено принимать российские и белорусские суда. Кроме того, под запрет попали операций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.

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