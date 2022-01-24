Британский эпидемиолог выявил симптомы «омикрона» у вакцинированных пациентов

Ученые всего мира продолжают работу над определением симптомов и способов лечения штамма «омикрон» коронавирусной инфекции. Свой вклад внес эпидемиолог из Великобритании Тим Спектор.

Эксперт рассказал о результатах изучения симптомов у вакцинированных пациентов изданию The Conversation. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ученого, у таких пациентов «омикрон» вызывает пять симптомов. В их числе, насморк, чихание, усталость, а также боли в горле и голове. Как отметил Тим Спектор, только у половины заразившихся «омикроном» вакцинированных пациентов имеют место высокая температура, кашель и потеря обоняния. Из этого эпидемиолог делает вывод, что симптомы «омикрона» похожи на симптомы обыкновенной простуды.

Как писали Sibnovosti.ru, по данным МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, «омикрон» передается в 4,2 раза быстрее «обычного» COVID-19. При этом возрастает риск инфицирования от человека, находящегося рядом и уже имеющего респираторные симптомы.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области