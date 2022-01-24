24 января
Новости Мира
погода -12 °C
76.69
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Британский эпидемиолог выявил симптомы «омикрона» у вакцинированных пациентов

Главная В мире
Красноярск
12:59 24 Января 2022
роспотребнадзор, великобритания, вакцинация, ученые, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые всего мира продолжают работу над определением симптомов и способов лечения штамма «омикрон» коронавирусной инфекции. Свой вклад внес эпидемиолог из Великобритании Тим Спектор.

Эксперт рассказал о результатах изучения симптомов у вакцинированных пациентов изданию The Conversation. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ученого, у таких пациентов «омикрон» вызывает пять симптомов. В их числе, насморк, чихание, усталость, а также боли в горле и голове. Как отметил Тим Спектор, только у половины заразившихся «омикроном» вакцинированных пациентов имеют место высокая температура, кашель и потеря обоняния. Из этого эпидемиолог делает вывод, что симптомы «омикрона» похожи на симптомы обыкновенной простуды.

Как писали Sibnovosti.ru, по данным МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, «омикрон» передается в 4,2 раза быстрее «обычного» COVID-19. При этом возрастает риск инфицирования от человека, находящегося рядом и уже имеющего респираторные симптомы.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Индонезийцы выбрали название для новой столицы

Индонезийцы выбрали название для новой столицы

18 Января 2022 г.
Город Нусантара построят на острове Калимантан
Новости Красноярска: Молодежное мировое хоккейное первенство прервали из-за коронавируса

Молодежное мировое хоккейное первенство прервали из-за коронавируса

30 Декабря 2021 г.
Заболевание выявлено у игроков нескольких сборных
Новости Красноярска: Лучшие хоккеисты мира пропустят пекинскую Олимпиаду

Лучшие хоккеисты мира пропустят пекинскую Олимпиаду

23 Декабря 2021 г.
НХЛ не отпустила игроков
Новости Красноярска: «Зашиться» от COVID-19: в Швеции можно вживить чип в руку

«Зашиться» от COVID-19: в Швеции можно вживить чип в руку

20 Декабря 2021 г.
Услугой уже воспользовалось около 6 тыс. человек
Новости Красноярска: «Польский водитель в советском посольстве»: американцев предупреждали о покушении на Джона Кеннеди

«Польский водитель в советском посольстве»: американцев предупреждали о покушении на Джона Кеннеди

17 Декабря 2021 г.
Открыты документы о событиях 1963 года
Новости Красноярска: Жребий выбрал России соперников в футбольной Лиге наций

Жребий выбрал России соперников в футбольной Лиге наций

17 Декабря 2021 г.
Игры начнутся в июне 2022 года
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

19 Января 2022 г.
«Проспект мира» опубликовал текст второго сообщения от Back Bull'а
Новости Красноярска: В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

23 Января 2022 г.
Бастрыкин поручил передать дело ГСУ СК
Новости Красноярска: В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

23 Января 2022 г.
Очевидцы утверждают, что он был пьян
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru