Индонезийцы выбрали название для новой столицы

Новая столица одного из крупнейших по численности населения государств мира – Индонезии – получит название Нусантара. Город пока есть только в планах.

О выборе названия стало известно на заседании индонезийского правительства. Оно было посвящено проекту переноса столицы, сообщил ТАСС. Слово «нусантара» переводится как «архипелаг». Государство расположено на 18 тыс. островах.

Предполагается, что Нусантару построят на Калимантане. Это третий по величине остров в мире. Плотность населения там значительно меньше, чем на Яве, где находится нынешняя столица Индонезии – Джакарта. Она страдает от перенаселения. В главном городе страны проживает 11,1 млн человек.

Над переносом столицы в настоящее время работают и в Египте. Город Ведиан строится на полпути между Каиром и портом Суэц.