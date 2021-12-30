30 декабря
Новости Мира
погода -7 °C
73.65
 
€ 83.2
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Молодежное мировое хоккейное первенство прервали из-за коронавируса

Главная В мире
Красноярск
10:07 30 Декабря 2021
вирус, хоккей, отмена, чемпионат мира, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года (МЧМ-2022) прерван на стадии группового турнира. Причиной стали выявленные случаи заболевания COVID-19 сразу в нескольких сборных.

Решение прервать первенство Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла перед началом третьего тура турнира, который проходит в Канаде. По данным сайта Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сначала в карантин были помещены команды США и Чехии. Затем случаи заболевания были выявлены в сборной России, которой предстояла игра со Словакией.

«Мы были обязаны сделать все возможное для созданий условий, необходимых для проведения чемпионата. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой», - привел сайт КХЛ комментарий президент ИИХФ Люка Тардифа.

Россияне успели провести два матча. Они проиграли шведам 3:6 и победили швейцарцев 4:2.

Возможно, МЧМ-2022 пройдет летом этого года. Напомним, что в декабре 2022-го в Новосибирске и Омске уже должен стартовать МЧМ-2023.

Фото: © Международная федерация хоккея

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лучшие хоккеисты мира пропустят пекинскую Олимпиаду

Лучшие хоккеисты мира пропустят пекинскую Олимпиаду

23 Декабря 2021 г.
НХЛ не отпустила игроков
Новости Красноярска: «Зашиться» от COVID-19: в Швеции можно вживить чип в руку

«Зашиться» от COVID-19: в Швеции можно вживить чип в руку

20 Декабря 2021 г.
Услугой уже воспользовалось около 6 тыс. человек
Новости Красноярска: «Польский водитель в советском посольстве»: американцев предупреждали о покушении на Джона Кеннеди

«Польский водитель в советском посольстве»: американцев предупреждали о покушении на Джона Кеннеди

17 Декабря 2021 г.
Открыты документы о событиях 1963 года
Новости Красноярска: Жребий выбрал России соперников в футбольной Лиге наций

Жребий выбрал России соперников в футбольной Лиге наций

17 Декабря 2021 г.
Игры начнутся в июне 2022 года
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Новости Красноярска: Гарри Поттер ненадолго вернется на экран

Гарри Поттер ненадолго вернется на экран

9 Декабря 2021 г.
Специальный эпизод сняли к 20-летию киносаги
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

27 Декабря 2021 г.
Карту лучших катков подготовили Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: В 2022 году «Пушкинская карта» будет обновлена

В 2022 году «Пушкинская карта» будет обновлена

28 Декабря 2021 г.
Все доступные программы карты можно посмотреть в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте культура.рф
Новости Красноярска: Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

27 Декабря 2021 г.
Пожар произошел на ул. Пушкина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru