Молодежное мировое хоккейное первенство прервали из-за коронавируса

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года (МЧМ-2022) прерван на стадии группового турнира. Причиной стали выявленные случаи заболевания COVID-19 сразу в нескольких сборных.

Решение прервать первенство Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла перед началом третьего тура турнира, который проходит в Канаде. По данным сайта Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сначала в карантин были помещены команды США и Чехии. Затем случаи заболевания были выявлены в сборной России, которой предстояла игра со Словакией.

«Мы были обязаны сделать все возможное для созданий условий, необходимых для проведения чемпионата. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой», - привел сайт КХЛ комментарий президент ИИХФ Люка Тардифа.

Россияне успели провести два матча. Они проиграли шведам 3:6 и победили швейцарцев 4:2.

Возможно, МЧМ-2022 пройдет летом этого года. Напомним, что в декабре 2022-го в Новосибирске и Омске уже должен стартовать МЧМ-2023.

Фото: © Международная федерация хоккея