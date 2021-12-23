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Лучшие хоккеисты мира пропустят пекинскую Олимпиаду

Главная В мире
Красноярск
11:38 23 Декабря 2021
сша, олимпиада, хоккей, лига, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года потеряли значительную часть своей привлекательности. В хоккейном турнире не примут участие сильнейшие игроки мира, выступающие в НХЛ.  

О решении не отпускать игроков на Олимпиаду объявили как сама лига, так и профсоюз ее игроков. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 регулярный чемпионат НХЛ в США и Канаде остановлен, игры перенесены, что уплотнило их дальнейший график. Кроме того, если бы у игрока на Олимпиаде выявили коронавирус, его бы ждал карантин продолжительностью три недели.

Напомним, игроки НХЛ не приняли участие в предыдущей зимней Олимпиаде в Южной Корее. В результате обладателями золотых медалей впервые в истории стали хоккеисты постсоветской России.

Хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. В нем примут участие 12 сборных. Российская команда попала в группу В вместе со Швейцарией, Чехией и Данией.  

Фото: © сайт Олимпийских игр 2022 года в Пекине

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