Лучшие хоккеисты мира пропустят пекинскую Олимпиаду

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года потеряли значительную часть своей привлекательности. В хоккейном турнире не примут участие сильнейшие игроки мира, выступающие в НХЛ.

О решении не отпускать игроков на Олимпиаду объявили как сама лига, так и профсоюз ее игроков. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 регулярный чемпионат НХЛ в США и Канаде остановлен, игры перенесены, что уплотнило их дальнейший график. Кроме того, если бы у игрока на Олимпиаде выявили коронавирус, его бы ждал карантин продолжительностью три недели.

Напомним, игроки НХЛ не приняли участие в предыдущей зимней Олимпиаде в Южной Корее. В результате обладателями золотых медалей впервые в истории стали хоккеисты постсоветской России.

Хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. В нем примут участие 12 сборных. Российская команда попала в группу В вместе со Швейцарией, Чехией и Данией.

Фото: © сайт Олимпийских игр 2022 года в Пекине