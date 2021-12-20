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«Зашиться» от COVID-19: в Швеции можно вживить чип в руку

Главная В мире
Красноярск
10:11 20 Декабря 2021
паспорт, услуги, вирус, швеция, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
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В Швеции чип с ковид-паспортом теперь можно вживить под кожу. Такой услугой уже воспользовалось около 6 тыс. человек.

Чипы разработала одна из местных компаний. Об этом «Российская газета» сообщила со ссылкой на видеоагентство Ruptly.

По данным издания, чип можно вживить, например, между большим и указательным пальцами. Данные с такого импланта считываются с помощью гаджета. При желании чип можно удалить.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2019 года сообщалось о том, что в Томске нескольким добровольцам будет вживлен чип с целым рядом функций. В их числе, проректор по инновационной деятельности Томского государственного университета Константин Беляков.

Фото: министерство здравоохранения Новосибирской области

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