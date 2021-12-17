«Польский водитель в советском посольстве»: американцев предупреждали о покушении на Джона Кеннеди

Представителей американских властей предупреждали о том, что на президента Кеннеди Джона Кеннеди готовится покушение. Это следует из документов, которые опубликовал Национальный архив.

Речь идет примерно о 1,5 тыс. документов, сообщил ТАСС. В некоторых из них говорится о том, что в октябре 1962 года в посольство США в Австралии позвонил человек, представившийся «польским водителем в советском посольстве в Канберре». Он рассказал о том, что коммунисты из нескольких государств планируют убить Джона Кеннеди. Якобы СССР пообещал за это $100 тыс.

Спецслужбы не нашли такого водителя в советском посольстве. Звонившего они сочли сумасшедшим. В ноябре 1963 года 35-го американского президента застрелили в городе Далласе. По официальной версии, это сделал убийца-одиночка Ли Харви Освальд, некоторое время живший в СССР. Вскоре он сам был убит.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2012 году в Кемерове при ограблении магазина задержали мужчину, который заявил, что президента Кеннеди убил именно он.