Жребий выбрал России соперников в футбольной Лиге наций

В швейцарском городе Ньоне прошла жеребьевка очередного розыгрыша европейской футбольной Лиги наций. Сборная России попала в Лигу В вместе с еще 15 национальными командами.

Соперниками России в группе B2 будут сборные Исландии, Албании и Израиля. Матчи группового этапа состоятся в июне и сентябре 2022 года. Матчи стадии плей-офф – полуфиналы и финалы среди победителей четырех групп – в июне 2023-го. Победители групп в Лиге В попадут на следующий сезон турнира в Лигу А.

Сайт Sports.ru напоминает, что правила отбора на следующий чемпионат Европы по футболу еще не определены. Поэтому неизвестно, как результаты в Лиге наций повлияют на этот отбор.

Сборная России дважды участвовала в Лиге наций. Оба раза в Лиге В и оба раза не смогла занять первое место в группе, уступив шведам и венграм.

Фото: © UEFA