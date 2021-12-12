Торнадо снес город в США

Торнадо, пронесшиеся по Среднему Западу США 11 декабря, оказались одними из самых мощных за всю историю страны. Смерчи ударили сразу по нескольким штатам.

В центре природного катаклизма оказался город Мэйфилд с населением около 10 тыс. человек в штате Кентукки. Его центр практически стерт с лица земли. Только в этом штате число погибших превысило 70 человек. Оно может вырасти в ходе разбора завалов на свечной фабрике. Перед праздниками там был настоящий ажиотаж, к моменту прихода торнадо там работали около 100 человек.

В соседнем штате Иллинойс ветер обрушил склад компании «Амазон». В это время там находилось не менее 50 человек.

Торнадо в середине декабря не характерно для этих мест. Размер ущерба пока не оценен.

Фото: © «Яндекс. Карты»