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Торнадо снес город в США

Главная В мире
Красноярск
14:34 12 Декабря 2021
стихия, обрушение, погибшие, сша, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Торнадо, пронесшиеся по Среднему Западу США 11 декабря, оказались одними из самых мощных за всю историю страны. Смерчи ударили сразу по нескольким штатам.

В центре природного катаклизма оказался город Мэйфилд с населением около 10 тыс. человек в штате Кентукки. Его центр практически стерт с лица земли. Только в этом штате число погибших превысило 70 человек. Оно может вырасти в ходе разбора завалов на свечной фабрике. Перед праздниками там был настоящий ажиотаж, к моменту прихода торнадо там работали около 100 человек.

В соседнем штате Иллинойс ветер обрушил склад компании «Амазон». В это время там находилось не менее 50 человек.

Торнадо в середине декабря не характерно для этих мест. Размер ущерба пока не оценен.

Фото: © «Яндекс. Карты»

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