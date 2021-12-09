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Гарри Поттер ненадолго вернется на экран

Главная В мире
Красноярск
15:22 9 Декабря 2021
поттер, гарри, фильм, эпизод, юбилей
Автор: Sibnovosti.ru
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В первый день 2022 года HBO Max покажет специальный эпизод истории о Гарри Поттере и его волшебном мире. Телеканал на своей странице в Twitter опубликован кадр со съемок.

На кадре можно увидеть троих актеров. Это Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли). Судя по обстановке, сцена снималась в гостиной факультета этих героев - Гриффиндора.

Съемки эпизода были приурочены к 20-летию выхода на экраны первого кинофильма по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере и его друзьях и врагах. Как напоминает «Газета.ру», В российский прокат первая часть – «Гарри Поттер и философский камень» вышла  марте 2002 года.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам первого полугодия 2021 года в России спрос на книги вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. По данным сервиса «Авито», в Новосибирске на первом месте среди запросов оказались книги о Гарри Поттере.

Фото: © Warner Bros. Художественный фильм «Гарри Поттер и философский камень» (2001 год)

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