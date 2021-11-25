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«Светофор» у власти: социал-демократ Олаф Шольц возглавит германское правительство

Главная В мире
Красноярск
11:05 25 Ноября 2021
германия, правительство, партии, выборы, меркель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Германии стало окончательно ясно, кто займет пост канцлера после ухода Ангелы Меркель. Переговоры о создании правящей коалиции в парламенте ФРГ завершены.

Коалицию составили три политические силы: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ),  Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые». По сочетанию партийных цветов ее назвали «светофором». Как писали Sibnovosti.ru, выборы в бундестаг состоялись еще в сентябре. СДПГ заняла первое место с 25,7% голосов, у «Зеленых» 14,8%, у СвДП 11,5%. Переговоры о создании коалиции шли около двух месяцев.

Канцлером станет лидер социал-демократов Олаф Шольц (министр финансов Германии в последнем коалиционном правительстве Ангелы Меркель). «Зеленые» получат, в частности, пост министра иностранных дел, СвДП – пост министра финансов.

Коалиция представила вчера многостраничный документ о принципах своей деятельности. В разделе, касающемся России, помимо прочего, говорится о том, что три партии выступают за безвизовое перемещение молодежи из России в Германию.

Напомним, что Ангела Меркель возглавляет правительство Германии с 2005 года.

Фото: © сайт Социал-демократической партии Германии

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