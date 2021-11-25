Штамм «дельта» COVID-19 внезапно самоликвидировался в Японии

Вирусологи всего мира ищут причины самоликвидации штамма «дельта» коронавируса в Японии. Называются разные причины для объяснения этого странного явления.

Феномен «дельты» был отмечен в середине ноября. Сначала заболеваемость COVID-19 в Японии дошла до пика – ежесуточно регистрировалось около 26 тыс. новых случаев заражения. Но затем этот показатель стремительно упал. Примерно до 200 случаев в день.

«Поскольку в Японии была одна «дельта», в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу», - рассказала Lenta.ru профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Некоторые специалисты отмечают, что большую роль сыграла дисциплина японцев. Их следование ограничительным мерам и высокий темп вакцинации.

В свою очередь, специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов утверждает, что о самоликвидации «дельты» речь не идет. По его словам, как сообщает РИА «Новости», этот штамм во всех странах «постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии».

Фото: © сайт правительства Японии