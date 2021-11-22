Александр Овечкин забивал всем клубам НХЛ

Новое достижение установил российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз». Теперь на его счету есть шайбы, забитые каждому клубу Национальной хоккейной лиги, отмечает «Газета.ру».

Последним «потерпевшим» от рук и клюшки Александра Овечкина стал клуб «Сиэтл Кракен», выступающий в НХЛ первый сезон. Впрочем, успех форварда оказался несколько смазанным – столичный клуб проиграл 2:5.

Александр Овечкин в этой игре забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. До чеха Яромира Ягра, который занимает третье место в списке снайперов лиги всех времен, осталась 21 шайба.

В нынешнем первенстве НХЛ 36-летний россиянин идет вторым по числу забитых голов – 15. Он уступает только немцу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (18).

Фото: © страница Александра Овечкина в соцсети «ВКонтакте»