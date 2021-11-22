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Александр Овечкин забивал всем клубам НХЛ

Главная В мире
Красноярск
15:16 22 Ноября 2021
нхл, команда, хоккей, овечкин, достижения
Автор: Sibnovosti.ru
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Новое достижение установил российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз». Теперь на его счету есть шайбы, забитые каждому клубу Национальной хоккейной лиги, отмечает «Газета.ру».

Последним «потерпевшим» от рук и клюшки Александра Овечкина стал клуб «Сиэтл Кракен», выступающий в НХЛ первый сезон. Впрочем, успех форварда оказался несколько смазанным – столичный клуб проиграл 2:5.

Александр Овечкин в этой игре забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. До чеха Яромира Ягра, который занимает третье место в списке снайперов лиги всех времен, осталась 21 шайба.  

В нынешнем первенстве НХЛ 36-летний россиянин идет вторым по числу забитых голов – 15. Он уступает только немцу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (18).  

Фото: © страница Александра Овечкина в соцсети «ВКонтакте»

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