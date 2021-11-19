19 ноября
Новости Мира
погода -13 °C
72.76
 
€ 82.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В виртуальной метавселенной откроется посольство реального государства

Главная В мире
Красноярск
17:06 19 Ноября 2021
государство, посол, интернет, открытие, электронные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 

Барбадос станет первым государством в мире, открывшим официальное посольство в виртуальной метавселенной. Для этого власти острова подписали соглашение с компанией Decentraland, создавшей такую метавселенную.

О соглашении сообщил английский телеканал Sky News, на который ссылается ТАСС. Согласно сообщению, в документе речь идет о покупке «участка земли», необходимо для посольства.

По данным информагентства, метавселенная Decentraland, созданная в 2017 году, представляет собой трехмерную версию интернет-пространства. Там люди взаимодействуют друг с другом, используя технологии виртуальной реальности.

Посольство предполагается открыть в 2022 году. Со временем в нем, в частности, можно будет оформлять электронные визы для посещения Барбадоса.

Остров Барбадос расположен в Карибском море. Его население составляет 295 тыс. человек.

В середине этого года другое небольшое государство Западного полушария – Сальвадор – первым в мире узаконило биткоин в качестве платежного средства.

Фото: © сайт правительства Барбадоса

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Известны все возможные соперники России в борьбе за место на футбольном первенстве мира

Известны все возможные соперники России в борьбе за место на футбольном первенстве мира

17 Ноября 2021 г.
В Европе завершился групповой этап отбора
Новости Красноярска: Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

16 Ноября 2021 г.
«Фугаку» задействован в создании искусственного интеллекта
Новости Красноярска: С 1 декабря «Спутник V» откроет россиянам ворота в Израиль

С 1 декабря «Спутник V» откроет россиянам ворота в Израиль

15 Ноября 2021 г.
Вакцина должна быть поставлена не более чем за полгода до прибытия
Новости Красноярска: Россия сыграет переходные матчи для попадания на футбольное первенство в Катаре

Россия сыграет переходные матчи для попадания на футбольное первенство в Катаре

15 Ноября 2021 г.
Российская команда уступила хорватам
Новости Красноярска: Крупный астероид приближается к Земле

Крупный астероид приближается к Земле

9 Ноября 2021 г.
На минимальном расстоянии он окажется 13 ноября
Новости Красноярска: Шведы не гнутся: ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Шведы не гнутся: ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

5 Ноября 2021 г.
В альбоме Voyage 10 треков
Новости компаний
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

Около 3 000 частных домовладений Красноярска переведут на электроотопление

17 Ноября 2021 г.
Планируется увеличить число подключаемых домов
Новости Красноярска: В национальном парке «Красноярские Столбы» потребуется QR-код

В национальном парке «Красноярские Столбы» потребуется QR-код

17 Ноября 2021 г.
В помещениях нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию
Новости Красноярска: Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

16 Ноября 2021 г.
Из-за неё воздушное судно было возвращено в аэропорт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru