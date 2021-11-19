В виртуальной метавселенной откроется посольство реального государства

Барбадос станет первым государством в мире, открывшим официальное посольство в виртуальной метавселенной. Для этого власти острова подписали соглашение с компанией Decentraland, создавшей такую метавселенную.

О соглашении сообщил английский телеканал Sky News, на который ссылается ТАСС. Согласно сообщению, в документе речь идет о покупке «участка земли», необходимо для посольства.

По данным информагентства, метавселенная Decentraland, созданная в 2017 году, представляет собой трехмерную версию интернет-пространства. Там люди взаимодействуют друг с другом, используя технологии виртуальной реальности.

Посольство предполагается открыть в 2022 году. Со временем в нем, в частности, можно будет оформлять электронные визы для посещения Барбадоса.

Остров Барбадос расположен в Карибском море. Его население составляет 295 тыс. человек.

В середине этого года другое небольшое государство Западного полушария – Сальвадор – первым в мире узаконило биткоин в качестве платежного средства.

Фото: © сайт правительства Барбадоса