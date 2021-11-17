Известны все возможные соперники России в борьбе за место на футбольном первенстве мира

В Европе стали известны все 12 футбольных сборных, которые поведут дальнейшую борьбу за право участвовать на чемпионате мира в Катаре 2022 года. В их числе команда России.

Групповой этап в европейской зоне завершился вчера. По его итогам в плей-офф вышли 10 команд, занявшие в своих группах вторые места. Это сборные Португалии, Швеции, Италии, Украины, Уэльса, Шотландии, Турции, России, Польши и Северной Македонии. Компанию им составили две сборных по итогам отбора в Лиге наций – Чехия и Австрия.

26 ноября жеребьевка в Цюрихе определит пары полуфиналистов. Сборная Россия, набравшая в групповом раунде большое количество очков, оказалась в числе коллективов, который проведут полуфинал на своем поле. В числе ее возможных соперников на этом этапе сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии (сборные России и Украины по политическим причинам не могут встретиться в плей-офф друг с другом).

Плей-офф стартует 24 марта.