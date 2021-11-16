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Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Главная В мире
Красноярск
12:37 16 Ноября 2021
компьютер, япония, рейтинг, создание, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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Японскому компьютеру «Фугаку» вновь не нашлось равных. Он признан самым быстрым суперкомпьютером в мире.

«Фугаку» оказался лидером второй год подряд. Об этом сообщил телеканал NHK, на который сослался ТАСС.

По данным информагентства, на полную мощность «Фугаку» начал работать в марте 2021 года. Он установлен в Институте естественных наук в городе Кобе. Суперкомпьютер, выпущенный корпорацией Fujitsu совместно со специалистами этого института, совершает более 442 квадриллионов вычислений в секунду. Он задействован, например, в сфере создания искусственного интеллекта.

В рейтинге 500 самых быстрых компьютеров мира второе и третье места у американских машин.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Швейцарии установили рекорд по вычислению числа пи. Ученые Высшей школы прикладных наук Граубюндена использовали для этого суперкомпьютер. С его помощью удалось определить более 62,8 трлн цифр после запятой.

Фото: © pixabay.com

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