С 1 декабря «Спутник V» откроет россиянам ворота в Израиль

Израиль официально признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это означает, что вакцинированные ею россияне смогут посещать еврейское государство.

Впрочем, ворота в Израиль будут открыты не сегодня, а двумя неделями позже, уточняет ТАСС. При этом информагентство ссылается на совместное заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьер-министра Израиля.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21», - говорится в документе.

Эта российская вакцина должна быть поставлена не более полугода назад. ТАСС напоминает, что Израиль был фактически закрыт для туризма с марта 2020 года.

В минувшую субботу из Новосибирска на тайский остров Пхукет после долгого перерыва вылетел самолет авиакомпании S7. Авиасообщение России с королевством было восстановлено примерно неделю назад.

Фото: © министерство туризма Государства Израиль