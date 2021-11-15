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С 1 декабря «Спутник V» откроет россиянам ворота в Израиль

Главная В мире
Красноярск
14:19 15 Ноября 2021
туристы, вакцинация, израиль, спутник, россияне
Автор: Sibnovosti.ru
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Израиль официально признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это означает, что вакцинированные ею россияне смогут посещать еврейское государство.

Впрочем, ворота в Израиль будут открыты не сегодня, а двумя неделями позже, уточняет ТАСС. При этом информагентство ссылается на совместное заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьер-министра Израиля.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21», - говорится в документе.

Эта российская вакцина должна быть поставлена не более полугода назад. ТАСС напоминает, что Израиль был фактически закрыт для туризма с марта 2020 года.

В минувшую субботу из Новосибирска на тайский остров Пхукет после долгого перерыва вылетел самолет авиакомпании S7. Авиасообщение России с королевством было восстановлено примерно неделю назад.  

Фото: © министерство туризма Государства Израиль

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