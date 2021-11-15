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Россия сыграет переходные матчи для попадания на футбольное первенство в Катаре

Главная В мире
Красноярск
09:03 15 Ноября 2021
футбол, чемпионат мира, матч, хорватия, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Российская футбольная сборная не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира в Катаре 2022 года. В решающем матче, в котором ее устраивала даже ничья, она уступила в гостях хорватам 0:1.

Матч в городе Сплите прошел при подавляющем игровом преимуществе хозяев. Они нанесли примерно в 10 раз больше ударов по воротам, чем россияне. В створ ворот гости не попали ни разу. Тем не менее до 81-й минуты в матче сохранялся ничейный счет.

Несколько раз сборную России спасал вратарь Матвей Сафонов. Во втором тайме часть поле из-за дождя превратилась в болото, что тоже сыграло против более техничных хорватов. Но затем произошел несчастный случай - Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота.

Россия заняла второе место в группе Н. 26 ноября пройдет жеребьевка переходных матчей. В них примут участие 10 команд, занявших вторые места в своих группах, а также две команды по итогам турнира в Лиге наций. Их разделят на три группы по четыре команды, в каждой такой группе пройдут два полуфинала и финал – победители финалов отправятся на чемпионат мира. В числе возможных соперников россиян, например, сборные Португалии и Швеции.

Фото: © «Первый канал»

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