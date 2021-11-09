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Крупный астероид приближается к Земле

Главная В мире
Красноярск
10:30 9 Ноября 2021
земля, космос, специалисты, луна, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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К Земле летит крупный астероид. На минимальном расстоянии от нашей планеты он окажется 13 ноября.

2004 UE входит в группу «Аполлонов». Астрономы считают его потенциально опасным, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на американское космическое агентство NASA. Диаметр астероида составляет 380 м. Для сравнения, длина футбольного поля – 105 м.

Как утверждают специалисты, 13 ноября 2004 UE пролетит от Земли на расстоянии свыше 4 млн км. Это больше расстояния от Земли до Луны примерно в 11 раз.

Как писали Sibnovosti.ru, 31 октября 2015 года на расстоянии около 480 тыс. км от Земли пролетел астероид «Хэллоуин». Его размер - около 600 м.

Фото: © pixabay.com

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