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Шведы не гнутся: ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Главная В мире
Красноярск
11:43 5 Ноября 2021
группа, музыка, швеция, концерт, альбом
Автор: Sibnovosti.ru
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Легендарная шведская группа ABBA выпустила новый альбом. Это произошло спустя 40 лет после того, как коллектив прекратил выступления.

О выпуске альбома говорится в сообщении на сайте группы. Он называется Voyage. В альбом вошли десять музыкальных произведений.

Ранее предполагалось, что концерт ABBA с использованием голограмм в поддержку альбома состоится 2 сентября на арене в Олимпийском парка Лондона. Но он был перенесен на весну 2022-го.

«Главное вдохновение для записи снова исходит от нашего участия в создании самого странного и зрелищного концерта, о котором вы когда-либо могли мечтать. Следующей весной мы сможем сидеть в аудитории и наблюдать, как наши цифровые личности исполняют наши песни на сцене на специально построенной арене в Лондоне. Странно и чудесно!», - говорится в анонса на сайте ABBA.

В составе группы Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Последний свой альбом The Visitors шведские музыканты выпустили в 1981 году.

Фото: © сайт группы ABBA

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