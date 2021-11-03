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В американском городе прошел референдум о расформировании полиции

Главная В мире
Красноярск
14:21 3 Ноября 2021
сша, город, референдум, полиция, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
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Необычный референдум произошел в американском городе Миннеполисе. Его жители ответили на вопрос о том, хотят ли они упразднить полицию.

Инициаторы референдума предложили вместо полиции создать муниципальный департамент общественной безопасности. Предполагалось, что туда перейдут работать все полицейские, но они уже не будут заниматься всякой «мелочью» - домашним насилием, хулиганством, мелкими нарушениями общественного порядка. Эти заботы должны были быть возложены на плечи специалистов, не связанных с полицией. Сотрудники же нового департамента должны были сконцентрироваться на борьбе с организованной преступностью.

Но, по данным ТАСС, идею реформы поддержали только 41,6% принявших участие в голосовании. 58,41% избирателей высказались против. Напомним, что полиция Миннеаполиса подверглась жесткой критике после убийства в 2020 году ее сотрудником темнокожего горожанина Джорджа Флойда. Тогда раздавались призывы лишить ее финансирования.

Город с населением 430 тыс. человек расположен на севере США. С 1988 года он является побратимом Новосибирска.  

Фото: © pixabay.com

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